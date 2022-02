Il existe une multitude de cryptomonnaies, au point où les nouveaux investisseurs peuvent avoir du mal à savoir dans quelle monnaie investir. Alors, lesquelles devriez-vous acheter? Eh bien, la crypto-monnaie est tellement spéculative et volatile que choisir les bons cryptos pour votre portefeuille peut dépendre de ceux auxquels vous croyez. Par exemple, pensez-vous qu’Ethereum a plus de mérite technique et d’applications mondaines que Bitcoin ?

Alors que les négociants en actions peuvent lire des formulaires 10 fois lors de la vérification des entreprises, les investisseurs en cryptographie peuvent envisager de lire des livres blancs comme celui d’origine pour Bitcoin. Quel que soit votre cas spécifique, vous devez avoir un minimum d’information au sujet des actifs avant de vous lancer.

Déterminez la quantité de crypto à acheter

Combien de crypto devriez-vous avoir dans votre portefeuille ? Alors, les avis divergent à ce sujet. Vous devez donc vous faire votre propre idée. En investissant environ 10 % de votre patrimoine financier dans les cryptos, vous pourrez vous assurer une retraite tranquille. Ceci dit, cela est plutôt déconseillé.

Essayez par exemple pour un départ, d’obtenir 100 000 $ en placements sûrs. Cela pourrait vous permettre d’avoir un bénéficie mensuel minimum de 100 dollars. Ceci dit, vous devez garder en tête que les gestionnaires de patrimoine chevronnés ne sont pas de grands fans de crypto, car cela ne correspond pas à un profil de risque asymétrique. C’est trop imprévisible ; vous ne pouvez pas construire un avenir riche garanti à 99% autour de cela.

Stockez vos clés privées en toute sécurité dans un portefeuille

Une fois que vous avez acheté du crypto, votre prochaine décision est de savoir comment stocker vos clés privées. Pour récapituler rapidement, les portefeuilles chauds et froids vivent respectivement en ligne et hors ligne. Un portefeuille chaud vous permet d’accéder et d’échanger facilement votre crypto, et les mesures de sécurité les protégeant sont meilleures que jamais.

Mais les pirates informatiques deviennent plus audacieux, c’est pourquoi certains commerçants de crypto, et en particulier les détenteurs à long terme, choisissent de sauvegarder leur clé privée dans un portefeuille froid – une clé USB ou un disque dur qu’ils conservent dans un coffre-fort. Si vous barbotez en petites quantités et pensez que vous continuerez à acheter un peu régulièrement, un portefeuille chaud fera l’affaire pour l’instant.

Maintenez votre investissement

Votre dernière étape consiste à maintenir votre investissement cryptographique. La seule façon de faire cette étape de manière incorrecte est d’acheter une crypto et de l’oublier complètement. Vous évitez les erreurs d’investissement dans la cryptographie en ajoutez votre crypto à votre tableau de bord d’investissement principal afin que vous puissiez surveiller ses performances au fil du temps.

Étant donné que le crypto trading est toujours le Far West, vérifiez régulièrement les gros titres pour surveiller l’examen réglementaire de votre échange choisi. Surveillez quels gouvernements interdisent la crypto ou, au contraire, la bénissent comme monnaie légale et construisent une ville Bitcoin sur un volcan.

Continuez à vous former sur les nouveaux cryptos et la mise en œuvre de la blockchainet découvrez les différentes possibilités qui s’offrent à vous. Les cryptomonnaies, malgré leur popularité et un impact considérable sur le marché, restent une technologie encore très récente. D’ailleurs, leur popularité auprès des investisseurs contraste avec le fait que très peu comprennent comment ces actifs sont produits et quels sont leurs fonctionnalités. Mais ce dont on est certain, c’est qu’investir dans le bitcoin paie. Il s’agit d’un investissement qui offre d’énormes possibilités de gains. En faisant par exemple vos échanges sur Bitcoin Prime par exemple, vous pouvez fructifier votre patrimoine financier en peu de temps.

