Les forces de l’ordre françaises ont commencé samedi à verbaliser des manifestants du « convois de la liberté », qui veulent bloquer les rues parisiennes pour protester contre les restrictions sanitaires actuelles. « La police a réalisé 283 verbalisations », est-il indiqué sur le compte twitter de la préfecture de police. Dans un autre tweet ce même samedi, la préfecture de police indique que 5 interpellations ont été réalisées.

Selon la police parisienne, plus de 450 véhicules des manifestants ont été interpellés dans la banlieue de Saint-Cloud. Plus de 50 véhicules ont été interpellés dans d’autres banlieues de la capitale française. La police est déterminée à réprimer toute tentative de manifestation illégale. Plus de 7000 policiers et gendarmes, ainsi que des véhicules blindés légers, ont été mobilisés dans la ville à cette fin.

Précédemment, il a été indiqué que plusieurs convois de différentes régions françaises s’étaient dirigés vers Paris pour participer aux manifestations contre les restrictions sanitaires. Les participants ont commencé à arriver à Paris vendredi soir. La manifestation a été baptisée le « convois de la liberté » après les manifestations pareilles organisées par les camionneurs canadiens. La préfecture de police a interdit l’organisation des manifestations et a menacé les participants de lourdes amendes et de peines de prison s’ils décidaient de bloquer les rues parisiennes. La police a fat savoir vendredi que le tribunal administratif de Paris avait rejeté une plainte déposée contre la décision de la préfecture et confirmé l’interdiction des manifestations ce week-end. ( Avec TASS)

#Manifestation 📢 | Place Denfert-Rochereau : 5 interpellations pour des personnes munies de fronde et de matériel de protection.

➡️ Saisies de matériel + verbalisations pic.twitter.com/i0aQFleoXT — Préfecture de Police (@prefpolice) February 12, 2022

