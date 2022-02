Il s’appelle Muzaffer Kayasan. Il est turc et son histoire avec la Covid-19 est pour le moins atypique. En effet, cet homme de 56 ans n’arrive pas à guérir du virus depuis plus d’un an. Il a contracté la maladie en novembre 2020, informe l’Agence de presse turque Anadolu. Des soins lui sont alors administrés et son état a connu une amélioration. Seulement, la Covid-19 n’a pas quitté son corps. Depuis 14 mois, la vie de ce quinquagénaire n’est plus du tout la même. Il est maintenant obligé de passer du temps à l’hôpital pour se faire soigner et à la maison on le soumet à des périodes d’isolement réguliers.

« Le plus terrible pour moi, c’est de ne pouvoir approcher mes proches »

Muzaffer Kayasan n’arrive plus à voir ses proches outre sa femme et son enfant. « Le plus terrible pour moi, c’est de ne pouvoir approcher mes proches. C’est très dur, je ne peux même pas me faire vacciner à cause de mon état » a-t-il confié à l’agence de presse turc. Effectivement cet immunodéprimé ne peut espérer se débarrasser du virus en se faisant immuniser parce que le vaccin n’est tout simplement pas efficace pour lui dans son état. Depuis lors, il a passé 78 tests Covid et aucun n’était négatif. Outre la Covid-19, Muzaffer Kayasan, souffre d’une leucémie.

Quand il attrapait le virus il n’y avait encore aucun vaccin

Les médecins pensent que ces deux maladies fragilisent vraiment le turc qui est maintenant obligé de suivre un traitement qui pourrait s’inscrire dans la durée. C’est une situation inconfortable pour l’homme de 56 ans dont le seul souhait est d’en finir au plus vite avec la covid-19. Il espère donc, que les médecins trouveront une solution pour le sortir de l’isolement avec lequel il a du mal à s’accommoder. Il faut dire qu’en novembre 2020, quand il attrapait la maladie, il n’y avait pas encore de vaccin.

