La nouvelle fait le tour de la toile ce lundi 21 Février 2022. Un avion de combat s’est écrasé faisant des morts dont des membres d’équipage. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet accident. Selon des sources généralement bien introduites, l’avion de combat aurait percuté le mur d’une école avant de s’écraser autour de 9h (heures locales). A cause de la pandémie de Covid-19, les élèves n’étaient présents dans l’école selon nos recoupements d’informations.

Le pire a été évité après le crash d’un avion d’entrainement mais tout de même on déplore des pertes en vie humaines. 3 personnes ont malheureusement perdu la vie après le crash d’un avion d’entrainement F5 en Iran. Parmi les personnes qui sont décédées figurent deux membres d’équipage et un résident de la ville où le crash à eu lieu. C’est au Nord-ouest du pays plus précisément dans un quartier résidentiel de Tabriz qu’un avion de combat s’est écrasé faisant 3 morts.

Applis LNT : Android - Iphone