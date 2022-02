Les débris de fusée qui devraient toucher la Lune en mars ne proviennent pas de la mission Chang’e-5 T1 de 2014 a affirmé la Chine via son ministère des Affaires étrangères. « Selon la surveillance de la Chine, l’étage supérieur de la fusée liée à la mission Chang’e-5 est entré dans l’atmosphère terrestre et a complètement brûlé » a affirmé un officiel chinois. Cette nouvelle donne ajoute plus de mystère sur l’affaire depuis que l’annonce du crash d’un objet non identifié sur la Lune.

Au départ les scientifiques avaient pensé à des débris d’une fusée de SpaceX avant de se raviser et de parler d’une fusée chinoise. En effet, selon le Centre d’études sur les objets géocroiseurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA l’objet était probablement le booster chinois Chang’e 5-T1 lancé en 2014. Cette nouvelle information venant de Chine montre à quel point le suivi des objets dans l’espace est pour l’heure assez difficile.

Mais pour l’heure, la Chine tente de rassurer sur la durabilité de ses projets spaciaux : « Les efforts aérospatiaux de la Chine sont toujours conformes au droit international. Nous nous engageons à préserver sérieusement la durabilité à long terme des activités spatiales et sommes prêts à avoir des échanges et une coopération approfondis avec toutes les parties », a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin.

