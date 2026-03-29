Le B-21 Raider américain dans le viseur des chercheurs chinois avant même son déploiement

Des chercheurs du China Aerodynamics Research and Development Centre ont publié début janvier 2026 une analyse simulant les performances aérodynamiques du bombardier furtif américain B-21 Raider, encore en phase de tests. Leurs travaux, conduits à partir de données accessibles au public, identifient des fragilités potentielles dans la conception de l’appareil.

L’étude s’appuie sur PADJ-X, un logiciel de simulation multidisciplinaire développé par l’équipe chinoise. Appliqué à un modèle théorique inspiré de la silhouette connue du B-21, il aurait permis d’identifier une instabilité dans le moment de tangage — un indicateur clé de la stabilité en vol horizontal. Les chercheurs affirment également avoir simulé une amélioration du ratio portance/traînée de 15 %, ce qui se traduirait, en théorie, par une meilleure endurance et un rayon d’action accru.

Une méthodologie que le secret américain rend incomplète

L’analyse repose entièrement sur des informations non classifiées. L’équipe chinoise l’indique elle-même : aucune donnée technique interne de Northrop Grumman, le constructeur du B-21, n’a été utilisée. Une analyse publiée par 19FortyFivesoulève une réserve structurelle : les systèmes de commande de vol du B-21 étant classifiés, ils sont très probablement conçus pour corriger les instabilités inhérentes à toute configuration en aile volante. Les fragilités identifiées par simulation ne reflètent donc pas nécessairement le comportement réel de l’appareil en conditions opérationnelles.

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Les outils d’optimisation adjointe utilisés ne constituent pas une rupture technologique. La NASA en développe des versions depuis les années 1990. L’équipe du Centre aérodynamique chinois soutient que sa plateforme est la première à combiner l’ensemble des paramètres de manière véritablement intégrée — une affirmation qui n’a pas encore été validée indépendamment.

Deux programmes furtifs, une rivalité de long terme

Le B-21 Raider est conçu pour remplacer les B-2 Spirit et B-1 Lancer dans les missions de frappe nucléaire et conventionnelle à longue portée. Chaque appareil est estimé entre 700 et 800 millions de dollars. L’US Air Force prévoit son entrée en service opérationnel en 2027, après un premier vol enregistré en novembre 2023 à la base d’Edwards, en Californie.

La Chine développe en parallèle le H-20, bombardier furtif en aile volante produit par Xi’an Aircraft Industry. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’intérêt chinois pour les performances du B-21 : évaluer numériquement un adversaire potentiel sans recourir à des essais physiques sur un appareil étranger classifié — une pratique courante dans le monde de la défense.

Trois appareils de présérie du B-21 sont actuellement engagés dans le programme de test. La certification opérationnelle reste attendue pour 2027.