La grève des syndicats et enseignants du Sénégal pourrait bien prendre fin dans les jours à venir. Cinq des sept syndicats ont acceptés une compromis avec le gouvernement lors de leur dernière rencontre. Après la sortie des parents d’élèves et des élèves pour une issue favorable à cette lutte entre enseignants, syndicats et gouvernement, les acteurs semblent être désormais plus préoccupés par le sort de l’année en cours.

Il y quelques semaines, les parents d’élèves sont descendus dans les rues pour exiger du gouvernement un arrangement avec les syndicats et imploré la bienveillance des enseignants à être moins intransigeants dans leurs revendications. Il ne serait pas trop exagéré de penser que cette démarche a un peu boosté les acteurs de la grève qui ont organisé une autre rencontre pour une discussion. En effet, à la suite des échanges, le SIENS, SELS, l’UDEN, SELS A et SELAS/FC ont accepté et signé les propositions du gouvernement.

En ce qui concerne le CUSEMS et le SAEMS, ils ont souhaité se retirer d’abord de la table des négociations pour aller consulter le reste de leurs équipes avant de rendre leur verdict. En attendant leur retour, le rapport qui fait le point de la totalité des accords issus de cette confrontation de proposition a été paraphé et déposé au ministre des finances avant d’être démultiplié d’ici lundi.

