L’union des parents d’élèves et étudiants du Sénégal (UNAPEES) a effectué le samedi 12 février une marche pour se faire entendre sur la crise scolaire qui sévit actuellement dans le pays. Ainsi avec grande détermination, les membres de l’association se sont fait entendre en s’adressant d’une part au gouvernement et d’autre part aux syndicats en implorant leurs clémences sur la situation.

Répondant présents au rendez-vous qu’ils se sont eux même donné, les parents d’élèves et étudiants ont vraiment honorés à leur devoir et prouvés leurs engagements dans cette lutte pour une reprise effective des cours. Ils sont évidemment restés neutre et n’ont pris parti pour aucun des acteurs concernés, que cela soit pour le gouvernement que pour les syndicats. En effet, par la voix du président de l’UNAPEES, Abdoulaye Fané, les parents d’élèves désapprouvent le « mutisme total des Institutions de la République telles que l’Assemblée Nationale, le Haut conseil des collectivités territoriales et le conseil économique, social et environnemental » et exigent la reprise des cours.

« Nous, parents d’élèves, exigeons la reprise immédiate des enseignements-apprentissages dans le respect strict du droit de nos enfants à une éducation de qualité ». Ils invitent alors les acteurs de la crise scolaire «à engager un dialogue franc, responsable et constructif en vue d’un accord qui apaisera durablement l’espace scolaire ». Par ailleurs, l’UNAPEES a invité les enseignants à un sursaut de dépassement « en faisant preuve de patriotisme, d’un sens élevé du devoir comme du reste ils l’ont toujours fait ».

Applis LNT : Android - Iphone