Depuis l’annonce du décès de son fils Guy Amos, la comédienne ivoirienne Gbazé Thérèse reçoit de partout et de diverse façon des soutiens venant d’amis, fans et autres. Une tradition à laquelle le très célèbre acteur Michel Bohiri, un peu plus lié autant au disparu qu’à la mère, a lui aussi sacrifié.

Dans cette période difficile que traverse actuellement Gbazé Thérèse, actrice de la série « Ma famille », avec le décès subit de son fils Guy Amos, elle peut compter sur le soutien de ses fans mais aussi sur sa très grande famille du téléfilm. En effet, pour une seconde fois, la célèbre comédienne Gbazé Thérèse perd un autre fils. Une mauvaise nouvelle qui tombe juste en cette nouvelle année et qui touche tous les fans du disparu et surtout ceux de sa mère.

Âgé d’environ 23 ans, Guy Amos est décédé dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 février 2022. Très vite, l’information s’est répandue sur les réseaux sociaux et les messages de soutien et de présentation de condoléance sont venus de tout part. Comme le cas de Michel Bohiri qui a saisi sa page facebook officiel pour apporter son soutien à sa consœur. « « On a des mots pour dire une peine légère. Mais les grandes douleurs ne savent que se taire», Sénèque.

Courage à toi ma sœur Gbazé. Puisse le tout puissant te fortifier et accorder le repos éternel à Guy Amos».

