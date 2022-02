Le Brésil entend accompagner le Bénin dans le développement de la filière cajou. La nation sud-américaine va renforcer les capacités du Bénin dans les domaines de la production, la transformation et la mise sur le marché de l’anacarde. Le ministre de l’agriculture Gaston Dossouhoui et l’ambassadeur du Brésil près le Bénin ont signé jeudi dernier l’accord de partenariat pour la mise en œuvre du projet.

Il n’y a rien « de plus juste, de plus beau, de bienvenu »

Le programme sous forme d’appui financier d’environ 832 millions de Fcfa vise à accroître la production de l’anacarde au Bénin. L’ambassadrice du Brésil près le Bénin Regina Célia de OLIVEIRA BITTENCOURT a laissé entendre que ce projet aura un impact socio-économique à court, moyen et long terme sur l’économie béninoise. Pour cela, il « sera nécessaire que les acteurs reçoivent l’appui et le suivi conséquent ».

Le ministre béninois de l’Agriculture pense qu’il n’y a rien « de plus juste, de plus beau, de bienvenu » que ce programme de renforcement de capacité en matière de production et de transformation. Il faut dire qu’en dehors de l’anacarde et du coton, le Brésil s’engage à soutenir le développement des produits vivriers indispensables pour la durabilité du programme des cantines scolaires.

