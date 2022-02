L’affaire du policier qui a violemment battu un adolescent de 12 ans sera en audition cette semaine. L’enfant sera entendu en présence de son père, célèbre journaliste au Groupe Futurs Médias. Aussi, une enquête instruite par le procureur en charge de l’affaire permettra de clarifier beaucoup plus les circonstances qui ont conduit à cet acte de la part d’un agent de police et les raisons cachées derrière sa violence.

Il y a peu, Madaly Seck, un gamin de 12 ans avait été évacué à l’hôpital Albert Royer de Fann après que ce dernier a été roué de coups par le commissaire Hann de la Direction du Personnel de la Police. Selon les faits relatés, l’enfant jouait avec ses camarades sur un terrain de foot quand il a ramassé un téléphone portable appartenant à un policier. La voiture de ce dernier était en fait tombée en panne à quelques mètres du terrain de jeu.

L’enfant avait alors décidé remettre le téléphone sur place quand le commissaire l’a aperçu et a jugé qu’il essayait de voler le téléphone. Après de nombreuses bastonnades, le commissaire lui avait en plus donné des coups de pied ce qui amena l’enfant à finalement tomber. Un autre policier qui attendait aussi le véhicule en panne était présent au moment des faits. Après les évènements, Le Procureur général, Ousmane Diagne, a envoyé ledit dossier à la Direction de la police judiciaire pour l’ouverture d’une enquête et s’engage à faire tout le nécessaire pour sanctionner ces actes de violence venant tout de même d’un gradé de la Police nationale.

