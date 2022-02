L’exposition des trésors royaux d’Abomey va finalement démarrer le 20 février prochain à la Présidence de la République. Pour le porte-parole du gouvernement qui rencontrait la presse hier vendredi, il s’agira d’une exposition diptyque qui mettra un coup de projecteur sur les 26 œuvres d’art restituées par la France mais aussi l’art classique contemporain. A l’occasion de cette exposition, les visiteurs apprécieront « la profondeur du génie de nos artistes d’hier comme d’aujourd’hui » a déclaré Léandre Houngbédji.

Pour le dernier samedi du mois de 19 heures à 22 heures

Les béninois et les étrangers peuvent donc venir visiter ces œuvres les « jeudis et vendredis de 15 h à 18H 30 et les samedis et dimanches, de 10 h à 18 h30 ». Le programme prévoit également « une session mensuelle nocturne, notamment le dernier samedi du mois de 19 heures à 22 heures ». Toutes les dispositions sont prises pour faciliter le moment aux visiteurs venus apprécier le travail de nos artistes d’hier et d’aujourd’hui, a assuré le porte-parole du gouvernement.

Le but du gouvernement est de faire un lien entre « le passé et le présent »

Pour lui, le but de l’exécutif est de faire un lien entre « le passé et le présent afin que nos artistes contemporains qui ne sont pas moins valeureux que ceux dont les œuvres nous ont été restituées, soient également mis à l’affiche ». L’exposition qui s’ouvre le 20 février prochain est intitulée « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la Restitution à la Révélation ». Elle prendra fin le 22 mai prochain à Cotonou.

