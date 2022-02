Le 28 janvier dernier, la vidéo d’une femme enchaînée à un mur à Feng dans la province du Jiangsu en Chine, a fait le tour des réseaux sociaux et a suscité une vive émotion. Les autorités publiques invitées pour prendre en charge cette affaire ne sont pas restés silencieux trop longtemps avant de réagir à travers un communiqué officiel ce jeudi 17 février. Au delà de la violence conjugale suspecté, l’affaire peut s’avérer être d’une plus grande ampleur comme un trafic ou un enlèvement.

La femme mère de huit enfants, a été hospitalisé après la vidéo pour schizophrénie. Les autorités impliquées dans l’affaire portent désormais plus leur attention sur sa situation conjugale. En effet, la police pourrait bien accusé le mari de la victime pour détention illégale et remettre également en cause la validité du mariage du couple. D’ailleurs il ne serait pas impossible qu’il soit question d’une autre forme de violence lié à la loi qui impose un enfant unique à chaque couple.

Une loi qui a ouvert la porte au mariage forcé ou sans consentement et fait installer dans le pays des enlèvements de jeunes femmes même déjà mariées. Par ailleurs, le cadre abandonné et le mauvais temps lié à la fraîcheur dans lequel la femme avait été découverte, a tellement révolté les internautes qui n’ont pas exister à faire appel à une justice. «J’espère que cette affaire conduira à une répression de la traite des êtres humains au niveau national».

Les cris de cœurs ont vraisemblablement été entendus et la réponse donne de l’espoir. Dans un communiqué, les autorités chinoises se sont engagés à faire subir aux responsables de cet acte la plus dure des sanctions. Le communiqué transmet très bien l’engagement des autorités à «découvrir toute la vérité et à sanctionner sévèrement les actes criminels en question, (…) dont devront répondre les responsables». Les soins de la victime seront également prise en charge ainsi que ses enfants.

Applis LNT : Android - Iphone