Entre Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Christiane Taubira. Si on peut croire ou rêver à autre chose que le sort fait en grande partie par les hommes qui sont restés sans discontinuer à la tête de la France. Avec quatre femmes par lesquelles le pays va connaître une sorte de rupture. Car, on attire l’attention sur les élections présidentielles françaises avec les mêmes éléments qu’auparavant. En oubliant les conditions de l’avènement d’une autre histoire possible.

De prime abord, la plus commune : le sortant se représente-t-il ? En d’autres termes, le Président Macron va-t-il rempiler ?

Cela reste toutefois quelque chose d’unique. Vu que l’époque ne prête plus guère au ricanement des socialistes français à l’endroit de la candidate Ségolène Royal, comme on l’a observé pendant sa campagne électorale en 2007. Un éléphant de l’ère Mitterrand se demandant sans aucune gêne « Qui va garder les enfants ». Une douloureuse interrogation de Laurent Fabius, qui fut, disait-on à cette époque, le plus jeune Premier Ministre de la République. A croire qu’à trente sept ans, on peut avoir des pensées aussi généreuses à propos des femmes. Ce qui en dit long sur l’évolution des idées des hommes au sujet de la gent féminine.

Bien sûr, ces dames se seraient mieux crêpé le chignon, comme on le dit familièrement, si elles restaient entre soi. Sans les machos qui tiennent à leur faire ombrage. Ce qui laisserait les hommes de côté, avec leur langage rugueux, si ce n’est que la question des idéologies rapprocherait ceux-là de leurs rivales, candidates à, la magistrature suprême. Avec tout de même moins d’arrogance et de certitude quant aux résultats des projets qui sont les leurs.

Les gens de notre génération ont eu l’occasion de voir les effets de deux siècles sur la place laissée à la femme. Nés au milieu du vingtième siècle et débutant le vingtième unième, nous sommes nourris des idées et de croyances de ces deux siècles. Diriger les affaires du monde a été l’apanage des hommes qui pensent avoir le génie pour le faire. Ce qui nous a donné le monde tel qu’on le voit aujourd’hui. Et l’état actuel de cette planète qui est, selon toute apparence, une œuvre plus masculine que féminine.

Si, un pays comme la France, aussi peu enclin à reconnaitre et à donner une véritable place à la femme, en trouver quatre qui veulent reconstruire la société, ne peut que pousser à l’optimisme. Les rares femmes qui se sont mêlées de la gestion de la chose publique l’ont fait sous l’étroite surveillance de l’autre sexe. Qui ne lui a laissé que l’opportunité de se battre pour l’égalité. Pour sa propre libération. Pour mettre fin à l’injustice créée par le règne du mâle dominant et dominateur. Pour l’acception de se singulariser pour avoir droit à sa dignité. Pour la lutte pour une place entière dans la marche du monde.

Alors le passage au pouvoir d’une Angela Merkel aussi longtemps qu’il a été donné de le voir en Allemagne, fonde l’espoir que les mouvements féministes ne doivent pas faire croire comme étant la seule et unique voie de faire le bonheur de la femme. Et surtout de la faire participer à l’évolution de l’espèce humaine. Qu’elle est biologiquement la seule à engendrer.

Anne, Marine, Valérie et Christiane sont a priori opposées par l’idéologie, l’appartenance à des clans différents. Mais candidates, sait-on jamais, pour le meilleur possible d’une France rudement façonnée par des siècles d’outils masculins, même si des femmes de valeur ont eu une part dans la réalisation du destin de ce pays. Qui a exporté comme sa part de la vilenie humaine le machisme et la misogynie. Vers d’autres cieux, peut-être originellement plus cléments pour le sexe dit faible.

Florentin CODO (contribution)

