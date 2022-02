Fin de cavale pour le policier français soupçonné du meurtre de sa compagne. En effet, le gardien de la paix Arnaud B. qui était activement recherché par les autorités après avoir retrouvé le corps inanimé de sa compagne, s’est rendu à la police. L’homme âgé de 29 ans s’est rendu de son propre chef à la gendarmerie de Montmeyan, dans le département du Var, où il a été placé en garde à vue.

Son père a réagi

L’information a été confirmée sur Twitter par le ministre français de l‘intérieur Gérald Darmanin. Sur le réseau de l’oiseau bleu, il a fait savoir que le mis en cause a été arrêté « sans incident », soulignant qu’il « est désormais à la disposition de la justice ». Notons que le père du policier qui avait appelé son fils à se rendre, a réagi dans une interview accordée au média français BFMTV. « Mon fils est venu me dire adieu avant de se rendre. Toutes mes pensées vont vers Amanda. Il pleure Amanda, il ne comprend pas pourquoi elle a disparu. On l’aimait beaucoup, c’est tout ce que je peux vous dire » a-t-il confié.

L’homme, policier, suspecté d'avoir tué sa compagne, a été interpellé sans incident ce matin. Il est désormais à la disposition de la justice. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 22, 2022

