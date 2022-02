Un individu menaçant a été tué en France. En effet, il s’agit d’un homme âgé d’une trentaine d’années qui avait menacé les policiers avec un long couteau. Après plusieurs sommations, l’individu qui avait refusé d’obtempérer a été abattu par les forces de l’ordre. Les faits se sont déroulés aux environs de 6h50, à la gare du Nord, ce lundi 14 février 2022, selon les informations du média France Télévisions.

Les policiers patrouillaient à proximité des voies

D’après la police, l’individu mis en cause avait menacé les policiers avec un couteau sur lequel il était mentionné ACAP (All corps are bastards, tous les flics sont des bâtards en français). Dans le même temps, il y avait plusieurs policiers qui patrouillaient à proximité des voies. Mais l’homme avait choisi de les approcher et les a menacé avec son couteau. Malgré que les forces de l’ordre lui aient intimé l’ordre de laisser tomber l’arme blanche, celui-ci continuait à se montrer menaçant envers eux. C’est alors que les policiers ont ouvert le feu sur lui avec leurs armes de service. Notons que la réaction des forces de l’ordre a été saluée par le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin.

« Ce matin vers 7h, une patrouille de policiers a été menacée par un individu armé d’un couteau dans les transports en commun franciliens. Les policiers ont fait usage de leur arme, écartant ainsi tout danger, pour eux-mêmes et pour les voyageurs » a-t-il laissé voir sur son compte Twitter. Notons que ce n’est pas la première fois que les policiers tuent un homme, dans l’exercice de leurs fonctions, en France. L’année dernière, un homme avait été neutralisé par les éléments de la Brigade de recherches et d’intervention (BRI) et ceux de la police judiciaire d’Ajaccio. Celui-ci avait ouvert le feu sur eux avec un fusil de chasse.

