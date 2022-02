Le candidat Zemmour continue de donner les grands axes de son futur mandat s’il est élu à la présidence française. Lors d’une émission sur BFM TV, il a abordé la problématique de l’accueil des médecins étrangers en France. Et sur ce plan, le candidat semble avoir un avis tranché en défaveur des médecins venus d’Afrique. Un avis motivé selon lui par le fait que les pays africains ont eux aussi besoin de médecins… mais en réalité pas que ça !

Y a-t-il trop de médecins africains en France ? Lors de l’émission politique de BFM TV, les animateurs ont annoncé que 1200 médecins algériens ont été acceptés sur un total de 2000 places disponibles. « Je veux y mettre fin… On se passe de ses 1200 médecins et on les laisse à l’Algérie qui en a bien besoin. L’état de délabrement des hôpitaux algériens nécessite absolument qu’ils gardent ces médecins… » a affirmé Eric Zemmour. Quant à savoir si les médecins bulgares et européens seront aussi exclus, M. Zemmour affirme que les européens sont les bienvenus puisqu’ils peuvent se balader dans l’espace européen, les autres (ndlr : les africains) étant étrangers.

