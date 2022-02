Les réactions n’en finissent pas suite à l’attaque russe contre l’Ukraine qui a commencé le jeudi 24 janvier 2022. Plusieurs pays de l’occident ont réagi à la situation en cours, qui a fait de nombreux déplacés et des morts. En France, le président Emmanuel Macron a condamné l’attaque de la Russie, tout en accordant son soutien à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Les USA n’avaient « rien à faire en Ukraine »

« La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre » avait déclaré le locataire de l’Elysée sur Twitter. Alors que les Français s’approchent de plus en plus de l’élection présidentielle, l’opposant et candidat du parti Reconquête !, Eric Zemmour s’était fait remarquer par ses propos concernant la crise ukrainienne, avant la guerre. Sur le plateau de l’émission C dans l’air, l’homme politique avait estimé que les USA n’avaient « rien à faire en Ukraine », ajoutant que la France devrait « être l’amie de la Russie ».

« Une sorte d’encerclement »

Après l’attaque menée par la Russie en Ukraine, Eric Zemmour a voulu clarifier ses propos sur le président russe Vladimir Poutine. Lors d’une interview accordée sur la station de radio RTL, ce lundi 28 février 2022, l’écrivain français a estimé que le chef de l’Etat russe n’est pas le seul responsable dans la guerre en cours en Ukraine. « Les Français, les Allemands, les Américains, qui n’ont pas fait respecter les accords de Minsk et qui n’ont cessé d’étendre l’Otan pour qu’elle soit autour de la Russie comme une sorte d’encerclement. Le coupable c’est Poutine, les responsables c’est l’Otan qui n’a cessé de s’étendre. Ce n’est pas la même chose » a déclaré le polémiste.

