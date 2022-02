La plupart des prix des produits de première nécessité sont en hausse. Préoccupé par cette situation, le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin), Noël Chadaré, dans un entretien accordé à Radio Bénin ce mercredi 02 février 2022, sans donner une solution définitive, propose au gouvernement de créer une structure de régulation des prix sur le marché telle que l’ONASA.

Selon le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin), Noël Chadaré, « l’ONASA a permis d’éviter cette inflation galopante et à des moments donnés où tout est cher, l’Onasa sort les produits, ça régule». Il a demandé au gouvernement de «trouver une structure de régulation des prix de marché ». Il a invité «le ministère du commerce et ses inspecteurs » à jouer pleinement son rôle. Pour lui, «on n’est pas dans un pays où on a fait l’option d’un libéralisme outrancier sans contrôle». «Que le ministère du commerce joue son rôle et cela est important» a-t-il laissé entendre. Il faut signaler que la structure de l’ONASA a été entre temps dissoute par le gouvernement béninois.

