TNT au Bénin : la HAAC retire TiVi5 Monde du premier multiplex et intègre Bénin TV Junior

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a adopté, le 28 avril 2026 à Cotonou, une nouvelle composition du premier multiplex de la Télévision numérique terrestre (TNT). À travers la décision n°26-018/HAAC, l’organe de régulation retire notamment la chaîne internationale TiVi5 Monde ainsi que Radio Parakou du bouquet concerné. La décision, signée par le président de la HAAC, Edouard Loko, prévoit également l’intégration de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion (SBIR S.A) dans le premier multiplex de la TNT.

Dans le document officiel, la HAAC explique que cette réorganisation intervient après plusieurs correspondances adressées par la directrice générale de la SBIR S.A, Patricia Dossou-Gbete Codjia. L’entreprise publique avait sollicité une position dans le multiplex dès le 2 janvier 2026 avant de demander une actualisation de sa composition en avril.

L’autorité de régulation indique que l’arrivée de Bénin TV Junior, chaîne consacrée à la jeunesse, a conduit à revoir l’occupation de l’espace disponible. Selon la décision, le retrait de TiVi5 Monde vise à « donner une visibilité aux éditeurs de services nationaux » et à promouvoir les contenus culturels béninois. La mesure prend appui sur les dispositions de la loi du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin.

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Un multiplex composé de 21 services

La nouvelle configuration du premier multiplex comprend désormais 21 services audiovisuels et radiophoniques. Figurent notamment Bénin TV, Bénin TV Alafia, Bénin TV Junior, Golfe TV, Canal 3 Bénin, Eden TV, E-Télé, A+ Bénin, Lumen Christi TV, Télévision Maranatha et Bénin Info.

La SBIR fait son entrée dans cette liste aux côtés de TV5 Monde Afrique, TV5 Monde Style, France 24, Radio Bénin, Radio Bénin Alafia et KIFF FM. La HAAC précise que cette décision abroge les dispositions antérieures contenues dans la décision n°25-078 du 13 novembre 2025 portant composition du premier multiplex et positionnement des éditeurs de services.