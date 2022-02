Il y aurait-il un apaisement des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l’Iran ? C’est ce qu’on pourrait comprendre suite à la levée provisoire d’une série de sanctions qui visaient la République islamique. La décision a été prise hier vendredi 04 février 2022 par l’administration du président américain Joe Biden, selon les informations données par un responsable de la Maison Blanche.

L’Iran avait décidé de ne plus tenir ses engagements

Au cours de son intervention, ce dernier a fait savoir qu’il ne s’agit pas d’un retour des Etats-Unis dans l’accord sur le nucléaire iranien, dont l’ancien chef de l’Etat américain Donald Trump avait retiré les USA en 2018. A l’époque, ce dernier avait réimposé des mesures punitives américaines contre Téhéran. Pour riposter, l’Iran avait décidé de ne plus tenir ses engagements dans ce dossier en procédant à l’enrichissement de son uranium. Notons que cette décision des Etats-Unis coïncide avec la reprise du dialogue concernant le rétablissement des accords sur le nucléaire iranien signés à Vienne (Autriche) en 2015, par huit puissances à savoir : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Etats-Unis, la Chine, la Russie et l’Iran et l’Union européenne.

Les Etats-Unis avaient menacé l’Iran

Pour rappel, en novembre 2021, Téhéran avait prévu de rencontrer leurs homologues européens, chinois et russes afin de discuter du futur de l’accord. Suite à cette annonce, les Etats-Unis avaient menacé l’Iran, estimant que la République islamique traîne les pas sur la question. Le 28 décembre dernier, les pays européens avaient mis l’accent sur l’ « urgence » de conclure ces négociations. Cela, alors que l’Iran se rapproche davantage du stock nécessaire pour mettre au point la bombe atomique. Cependant, Téhéran dit ne pas avoir l’intention de fabriquer un jour cette arme nucléaire.

