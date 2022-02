L’acteur belge Jean-Claude Van Damme donne de la voix. Connu pour avoir joué dans de nombreux d’arts martiaux, Jean-Claude Van Damme a au cours d’une récente interview à un média américain évoqué la fin de sa carrière après un dernier film qui retrace la vie de l’acteur. L’acteur qui soufflera sa 62ème bougie cette année a dit ce qu’il fera de son temps après la fin de sa carrière.

Après plusieurs années dans le monde du cinéma, Jean-Claude Van Damme estime que le temps est venu pour lui de se reposer après un dernier film qui va revenir sur sa vie. « On va apporter des éléments de ma vraie vie et ce qui m’est arrivé. Comment je suis arrivé de Belgique jusqu’à Hollywood. J’ai réussi, j’ai échoué, je suis revenu. », a affirmé Jean-Claude Van Damme sur le film « What’s my name? » qui parlera de sa vie.

C’était au cours d’interview accordé au média américain « Deadline » que l’acteur belge a fait cette confidence. Au cours de l’interview, l’acteur a évoqué ce qu’il compte faire de son temps désormais. « J’annule tout pour me mettre en forme, et après ce film, j’ai acheté un petit bateau », a affirmé l’acteur belge qui poursuit « Je veux faire le tour du monde et me détendre« . Jean-Claude Van Damme qui estime que la vie passe vite confie au média qu’il veut se détendre et « profiter de la vie et de sa famille«

Applis LNT : Android - Iphone