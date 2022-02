Le célèbre milliardaire américain Jeff Bezos a bénéficié d’un service spécial de la mairie de Rotterdam, une ville portuaire des Pays-Bas. Selon les informations données hier mercredi 02 février 2022 par la municipalité, le pont historique de Koningshavenbrug sera démonté pendant un temps, afin que le futur yacht du milliardaire puisse passer.

Le yacht vaut 430 millions de dollars

Cette décision de la mairie de Rotterdam a suscité des critiques. Face à celles-ci, la municipalité a évoqué l’importance économique du chantier, tout en soulignant que les frais engendrés par cette opération seront remboursés par la compagnie navale en charge de la construction du yacht de Jeff Bezos. Notons que le navire en question est toujours en construction, à Alblasserdam, à proximité de Rotterdam. Il s’agit d’un énorme et luxueux yacht de trois-mâts, qui selon plusieurs médias, vaut 430 millions d’euros. Au regard du fait qu’il soit gigantesque, il ne peut pas passer sous le pont.

Il avait été endommagé durant la deuxième guerre mondiale

Pour rappel, le pont de Koningshavenbrug connu chez les néerlandais sous le nom de De Hef, est un ancien pont levant ferroviaire. Situé entre l’arrondissement de Feijenoord et l’île de Noordereiland, il a été construit depuis 1878. Cependant, il avait été endommagé suite à des bombardements au cours de la deuxième guerre mondiale. Il a par la suite été réparé et bénéficie du statut de monument national. En 2017, la mairie de Rotterdam avait entrepris une rénovation majeure, tout en promettant de plus le toucher à l’avenir.

