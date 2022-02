Kim Kardashian a demandé mercredi à un tribunal d’ignorer les tentatives de son époux Kanye West, qui s’appelle désormais Ye, de ralentir leur divorce et de mettre fin à leur mariage dès que possible. Elle a déposé des documents à la Cour supérieure de Los Angeles mercredi soir disant que Ye, dans son propre dossier récent, a commencé à ajouter des conditions au divorce qui signifieraient changer l’accord prénuptial des couples, et cherche des protections qui sont inutiles et basées sur des mensonges.

Kardashian a déclaré qu’il était clair qu’il essayait simplement de retarder le divorce et lui causant des dommages. « Monsieur. West, par ses actions, a clairement indiqué qu’il n’acceptait pas que la relation conjugale des parties soit terminée », indique le dossier du tribunal. « M. West a diffusé sur les réseaux sociaux les communications privées des parties et la désinformation sur les questions familiales personnelles et la coparentalité, ce qui a provoqué une détresse émotionnelle », a indiqué Kim, 41 ans.

Exclu des décisions parentales

En décembre, Kardashian, comme il est courant dans les divorces compliqués, a demandé au tribunal de la déclarer légalement célibataire avant que les détails de la garde des enfants et des biens ne soient réglés. Mais ces derniers mois, Ye s’est déchaînée sur les réseaux sociaux contre Kardashian, sa famille et son petit ami Pete Davidson. Il a diffusé des plaintes selon lesquelles il n’était pas autorisé à prendre des décisions parentales importantes et a été exclu des fêtes d’anniversaire et d’autres événements pour leurs enfants.

Détresse émotionnelle

Après la plainte de Kardashian, Ye vient de faire savoir clairement qu’il ne mettra pas fin à son mariage sans se battre. Il a suggéré qu’il pourrait contester son contrat de mariage avec Kim Kardashian et que ses affirmations selon lesquelles il lui aurait causé une « détresse émotionnelle » avec des publications harcelantes sur les réseaux sociaux sont une « double ouï-dire ». Dans un nouveau dossier judiciaire vendredi soir, le rappeur a montré son opposition à la demande de Kardashian pour une restauration plus rapide de son statut de célibataire.

Kim devrait présenter les publications

Dans la dernière réponse de West, l’avocat du rappeur rejette l’allégation de Kardashian selon laquelle la « désinformation » serait diffusée en ligne par West. « Kim affirme qu’elle a lu quelque chose en ligne prétendument par Kanye et qualifie les messages de sa déclaration de désinformation. Les publications sur les réseaux sociaux ne sont pas jointes à la déclaration. Kim devrait présenter les publications sur les réseaux sociaux comme preuves et montrer que les publications avaient été écrites par Kanye », écrit l’avocat dans le dossier du 25 février.

»Les accords prénuptiaux sont présumés invalides »

Le dossier judiciaire semble également remettre en cause la validité de l’accord prénuptial de l’ancien couple. « Les accords prénuptiaux californiens conclus le 1er janvier 2002 ou après sont présumés invalides », déclare-t-il, citant une nouvelle loi qui exige que les accords signés après 2001 passent par un processus de ratification plus strict. « La présomption d’invalidité existe jusqu’à ce qu’elle soit réfutée au procès ou que les parties ratifient l’accord. Nous en sommes aux premiers stades de l’affaire, donc aucune ratification n’a eu lieu », indique le dossier. Une audience dans cette affaire est fixée au 2 mars.

