L’ancien couple célèbre de stars formé par Kim Kardashian et le rappeur Kanye West aujourd’hui séparé, continue de faire la une des journaux. Les deux parents de quatre enfants avaient visiblement décidé de refaire leur vie chacun de leur côté. La femme d’affaires sort avec l’humoriste américain Pete Davidson et Ye avec l’actrice Julia Fox. Cependant, le rappeur a récemment rompu avec cette dernière.

Il ne s’est pas montré tendre avec Pete Davidson

« Julia et Kanye restent de bons amis et collaborateurs mais ils ne sont plus ensemble » avait déclaré un porte-parole de l’actrice au média People. Il faut dire que ces derniers temps, le designer s’est beaucoup fait remarquer lors de ses interventions sur les réseaux sociaux. Voulant revenir avec la mère de ses enfants, il avait imploré l’aide de Dieu pour que sa famille soit réunie. « DIEU, S’IL VOUS PLAÎT, REUNISSEZ NOTRE FAMILLE » avait-il laissé voir sur les réseaux sociaux. Cependant, Ye ne s’était pas montré tendre envers le nouveau petit-ami de Kim Kardashian, Pete Davidson. Le rappeur aurait notamment affirmé que ce dernier aurait le SIDA.

Cela n’a pas été apprécié par ses belles-sœurs

L’information viendrait de DJ Akademiks qui l’aurait donné lors d’une diffusion en direct. « Kanye a dit à n’importe qui à portée de voix de lui-même qu’il essaie de répandre une rumeur selon laquelle Pete Davidson a le SIDA. Je vous dis que c’est un fait. J’ai entendu ça de huit personnes. Il le dit à tout le monde ! ». Ye ne s’est pas arrêté là puisqu’il a partagé des messages échangés avec Kim Kardashian avec ses millions d’abonnés. Cela n’a pas été apprécié par ses belles-sœurs. Ces dernières Kylie, Kendall, Khloé et Kourtney ont toutes décidé de se désabonner de son compte Instagram.

