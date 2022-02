Le gouvernement chinois est en train de construire une nouvelle muraille. Celle-ci qui doit s’étendre sur une distance de 2500km se trouve à la frontière sud du pays. Selon les informations données par les autorités, la nouvelle muraille a pour but de se protéger la Chine des épidémies venues de l’extérieur du pays, mais aussi et surtout du coronavirus (covid-19).

« Un vrai problème » pour Pékin

Pour les autorités chinoises, la plupart des nouvelles contaminations sont dues à l’arrivée des voyageurs venus de l’étranger. Sur le terrain, la nouvelle construction a pour but de freiner les trafics de drogue et l’afflux de réfugiés qui viennent de la Birmanie voisine. Selon les explications de Carl Thayer, professeur spécialiste de l’Asie à l’Université de Canberra en Australie : « Les réseaux criminels, les triades, sont très actifs dans ces régions. La présence de contrebandiers des deux côtés et la corruption des fonctionnaires locaux posent un vrai problème au gouvernement de Pékin ».

Elle mersure plus de 21 000 kilomètres de long

Notons que la nouvelle muraille mesure trois mètres de hauteur et dispose de plusieurs barres de métal et des caméras de vidéosurveillance. Il faut dire que les travaux de la nouvelle infrastructure ont commencé depuis 2019. La grande partie est toujours en construction tout le long de la frontière birmane. Pour rappel, la Chine avait une muraille. Cette dernière qui est plus grande, mersure plus de 21 000 kilomètres de long et elle a été construite depuis le Ve siècle avant J-C. Encore appelé « Les Grandes Murailles », elle est un ensemble de fortifications, construites, détruites et reconstruites à plusieurs reprises. Elle avait pour but de défendre la frontière nord du pays.

Applis LNT : Android - Iphone