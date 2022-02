Avec l’offensive russe en Ukraine, certains experts craignent une initiative similaire avec la Chine. Dans un entretien accordé à la BBC, Timothy Garton Ash, professeur d’études européennes à l’Université d’Oxford a fait part de ses craintes sur le sujet. Pour lui, il y a bel et bien un risque que la Chine veuille reprendre le contrôle de Taïwan au vu de la réaction occidentale face à l’offensive russe en Ukraine.

« Je pense donc que l’objectif minimal de Vladimir Poutine est de créer un nouveau rideau de fer le long de la frontière orientale de l’OTAN afin que des pays comme la Biélorussie, l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie soient coincés dans l’empire russe, qu’ils le veuillent ou non… Quelqu’un a dit un jour que l’Ukraine n’était pas dans l’OTAN mais que l’OTAN était en Ukraine, que l’Ukraine n’était pas dans l’UE mais que l’UE était en Ukraine… Et ce que ce général m’a dit, c’est que nous avons toutes sortes de partenaires hors alliance partout dans le monde. Quelle sera notre crédibilité auprès d’eux… Et l’un d’eux est Taiwan. Et bien sûr, si quelqu’un demande au pire des scénarios, c’est que Xi Jinping pense « Eh bien, si le camarade Vladimir peut s’en tirer en Ukraine, peut-être que j’essaierai à Taïwan » » a déclaré M. Ash.

Biden a jeté de l’huile sur le feu selon Pékin

Pour rappel, la Chine avait accusé Biden de jeter de l’huile sur le feu au début de l’offensive russe. «Les États-Unis n’ont cessé de vendre des armes à l’Ukraine, augmentant les tensions, créant la panique et ils ont même exagéré le calendrier d’une guerre (…) Quelqu’un qui jette de l’huile sur le feu, tout en accusant les autres, c’est quelqu’un d’immoral et d’irresponsable» , a déclaré la porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying.

