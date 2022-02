Komi Koutché est sorti du silence ce mardi 22 février à la faveur d’un entretien accordé à RFI. L’opposant béninois en exil aux Etats-Unis a notamment opiné sur le retrait des forces Barkhane et Takuba du Mali. Il pense que la France serait bien inspirée d’engager « un dialogue constructif avec les autorités actuelles du Mali pour lutter efficacement contre le terrorisme, parce que le président Emmanuel Macron se rapproche davantage d’un ordre incarné par les anciennes pratiques ».

« Nous avons vu ailleurs, les militaires au pouvoir…»

Pour lui, ce qu’on reproche fondamentalement au Mali aujourd’hui, c’est la volonté des militaires de se maintenir au pouvoir. Mais vu sous cet angle, il y a un problème qui se pose, estime l’ancien ministre des finances. A l’en croire, « nous avons vu ailleurs, les militaires au pouvoir qui sont pratiquement dans un schéma de mandat viager. Par exemple, au Tchad, le traitement n’a pas été le même. Pourquoi on ne fait pas une analyse détachée en se disant quelle est la solution que les militaires maliens apportent et en quoi on peut les soutenir tout en leur demandant de rester dans un agenda raisonnable ».

Ce qui « se joue au Mali est une question de dignité de la nouvelle Afrique »

L’ancien patron du Fonds national de Microfinance est persuadé que le Tchad et le Mali ne « sont pas traités à la même enseigne » parce que les deux pays ont les mêmes caractéristiques : les militaires au pouvoir. D’un côté nous voyons qu’il y a une bienveillance et de l’autre côté nous voyons une pression, affirme Komi Koutché. Une situation qui fait penser à la plupart des peuples africains que ce qui « se joue au Mali est une question de dignité de la nouvelle Afrique ». L’opposant béninois assure qu’il n’est aucunement favorable au coup d’Etat, mais Emmanuel Macron gagnerait mieux à engager un dialogue franc avec les nouvelles autorités maliennes et à les amener à rester dans un agenda raisonnable qui puisse ouvrir la voie à la démocratie, plutôt que ce bras de fer qui est cours.

