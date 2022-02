Le gouvernement russe a élaboré le programme scientifique du développement écologique de la Russie et des changements climatiques d’ici 2030. 5,9 milliards de roubles (plus de 68 millions d’euros) seront alloués à sa réalisation pour les trois ans à venir. C’est ce qu’a annoncé mardi le service de presse de la vice-première ministre Viktoria Abramtchenko.

« Le programme vise à créer des solutions scientifiques et technologiques dans le domaine de la sécurité écologique, à améliorer l’état de l’environnement, à étudier le climat et les mécanismes de l’adaptation à ses changements. La réalisation du programme stimulera le développement des centres scientifiques et éducatifs aussi bien que des infrastructures nécessaires à la recherche. Le programme contribuera à la naissance des inventions qui pourront prétendre aux brevets internationaux« , a déclaré Viktoria Abramtchenko.

Le programme vise avant tout à élaborer des solutions technologiques qui aideront à capter le CO2 et à réduire son influence sur l’environnement. Un autre objectif: créer des modèles économiques et mathématiques afin de faire des prévisions sur les changements climatiques et gérer les risques qui en découlent. Le programme devrait également permettre de créer des technologies qui augmenteront la capacité de l’absorption des marais et des forêts.

