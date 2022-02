Nouveau rebondissement après la documentaire l’arnaqueur de Tinder sur Netflix. Piotr Kaluski, le garde du corps de Simon Leviev a demandé des excuses publiques à Netflix et réclame 5,6 millions de dollars de dommages et intérêts. Il soutient en effet que le géant du streaming l’avait dépeint de manière inexacte et qu’il avait lui-même été dupé par le M. Leviev. Pour rappel, Simon Leviev est accusé d’avoir séduit plusieurs femmes et de les avoir ensuite dépouillées pour en séduire de nouvelles.

Simon a souvent envoyé des photos à ses victimes montrant son garde du corps, Piotr, ensanglanté et battu pour soi-disant prouver qu’il n’était pas en sécurité et qu’il avait besoin de leur argent pour compenser et éviter d’être retracé. Piotr n’apparaît pas en personne dans le documentaire; il a toutefois décidé d’engager un avocat pour attaquer Netflix en justice. Le site TMZ a pu se procurer une lettre officielle de l’avocate du garde du corps qui réclame donc 5,6 millions à Netflix, le retrait du documentaire de la plateforme et des excuses.

L’homme prétend n’avoir rien fait de mal et s’est retrouvé avec la mauvaise personne. Il prétend Simon Leviev lui doit près de 11.000 dollars, pour services rendus et est, tout comme les femmes arnaquées, une victime qui attend qu’on le paie. « Non seulement parce que ses droits personnels ont été violés de manière flagrante et illégale, mais aussi parce que le personnage principal du film doit à mon commettant une rémunération pour les services rendus (près de 11.000$) et échappe à ce paiement… Mon client est une personne non impliquée dans le projet décrit dans la production, n’avait aucune connaissance des activités financières de son employeur et ne peut être associé de quelque manière que ce soit aux allégations formulées » affirme son avocate Joanna Parafianowicz.

