La crise ukrainienne continue de faire la une de la presse internationale. Alors que les occidentaux continuent d’accuser la Russie, de préparer une invasion de l’Ukraine, en massant des milliers de soldats à la frontière entre les deux pays, Moscou a récemment annoncé le retrait de ses troupes. L’information a été donnée ce mardi 15 février 2022 par le ministère russe de la Défense.

Un retrait plusieurs évoqué par le Kremlin

D’après les mots du porte-parole du ministère, Igor Konachenkov : « Les unités des districts militaires du Sud et de l’Ouest qui ont achevé leurs tâches, ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transports ferroviaires et routiers et commenceront à retourner vers leurs garnisons aujourd’hui ». Ces informations ont été confirmées par le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Il a souligné que ce retrait avait plusieurs fois été évoqué par le kremlin. Celui-ci avait fait savoir que les troupes reprendront le chemin de leurs garnisons, suite à l’achèvement des exercices.

Une situation « profondément alarmant(e) »

Notons que le retrait des troupes russes de la frontière avec l’Ukraine intervient après le soutien accordé par la Chine au Kremlin. Cette position avait été vue d’un mauvais œil par les Etats-Unis, qui ont qualifié la situation de « profondément alarmant(e) ». Le porte-parole du Pentagone, John Kirby s’était exprimé dans cette même logique. « Leur déclaration commune du 4 février montre à l’évidence que la Chine a décidé de soutenir la Russie en Europe, a-t-il déclaré. C’est très inquiétant et, franchement, encore plus déstabilisant pour l’Europe » avait-il déclaré.

Applis LNT : Android - Iphone