La situation à la frontière entre l’Ukraine et la Russie semble toujours être tendue. En effet, il y a quelques jours, Moscou avait annoncé le retrait de ses troupes, après leurs exercices. Les autorités russes avaient donné l’information le mardi 15 février 2022. « Les unités des districts militaires du Sud et de l’Ouest qui ont achevé leurs tâches, ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transports ferroviaires et routiers et commenceront à retourner vers leurs garnisons aujourd’hui » avait déclaré le porte-parole russe du ministère de la Défense Igor Konachenkov.

Environ 7000 militaires ajoutés

Ces propos ont cependant été démentis, hier mercredi 16 février 2022, par un général américain ayant requis l‘anonymat. Face à plusieurs journalistes, il a fait savoir que les déclarations des autorités russes sur le retrait de leurs troupes à la frontière ukrainienne étaient fausses. Sur le retrait de leurs troupes à la frontière ukrainienne. « En réalité, nous avons désormais confirmé que, ces derniers jours, la Russie a accru sa présence le long de la frontière ukrainienne, ajoutant jusqu’à 7 000 militaires, dont certains sont arrivés [le mercredi] » a-t-il ajouté, soulignant que sur le terrain, les actions de la Russie s’opposent à sa volonté de trouver une issue diplomatique à la crise ukrainienne.

« Cela incite à un optimisme prudent »

Pour rappel, le retrait des troupes russes avait été confirmé par Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Selon lui, ce retrait avait plusieurs fois été évoqué par les autorités russes, qui avaient indiqué que les troupes reprendront le chemin de leurs garnisons, suite à l’achèvement de leurs exercices. Après ces informations de la Russie, l’OTAN avait réagi en indiquant que le déplacement des troupes était insuffisant. Lors d’une conférence de presse, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’organisation, a fait savoir qu’ « il y a des signaux de la part de Moscou pour une poursuite de la diplomatie. Cela incite à un optimisme prudent […] mais le déplacement de troupes par la Russie ne permet pas un apaisement des tensions si les équipements lourds restent sur place, car elles peuvent revenir rapidement ».

