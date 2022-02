Après que les États-Unis aient annoncé l’élimination du chef du groupe Etat Islamique en Syrie, ils orientent désormais leurs opérations en Iraq et au Levant-Khorassan. Les Etats-Unis ont proposé une récompense de 10 millions de dollars, à toute personne qui pourrait aider à base d’informations à « d’identifier ou localiser » le chef du groupe État islamique-Khorasan (EI-K), Sanaullah Ghafari. Le montant proposé par le département d’État américain, est également valable pour toute information pouvant permettre « d’arrêter ou condamner » les responsables de « l’attentat terroriste du 26 août 2021 à l’aéroport de Kaboul ».

Cet attentat qui avait fait plus d’une centaine de morts dont 13 soldats américains, avait été revendiqué par l’EI-K. En décembre 2021, le même département d’Etat dans un avis sur son site avait déclaré officiellement Sanaullah Ghafari et deux autres personnes comme les dirigeants du groupe État islamique-Khorasan, « un groupe dont les biens et les intérêts sont simultanément bloqués conformément à une décision du secrétaire d’État ».

Qurayshi s’est fait exploser

La semaine dernière, le président américain Joe Biden avait annoncé l’élimination du chef de l’Etat islamique en Syrie, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Il s’agit du plus grand raid américain dans le pays depuis l’opération de 2019 qui a tué le chef de l’EI Abou Bakr al-Baghdadi. Qurayshi s’est fait exploser alors que les forces américaines s’approchaient de son complexe, ont déclaré des responsables de l’administration Biden, et l’explosion a fait de nombreuses victimes civiles.

