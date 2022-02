C’est une triste nouvelle pour les fans de l’influenceuse Cristina « Vita » Aranda. Cette dernière a été tuée dans une fusillade, le dimanche 30 janvier 2022. Les faits se sont déroulés lors d’un festival de musique au Paraguay, où elle était présente avec son ancien compagnon et père de ses trois enfants, Ivan Torres.

Son ex-compagnon a réagi sur Instagram

Au cours de la fusillade, deux personnes sont mortes. D’après les autorités paraguayennes, l’influenceuse n’était pas personnellement visée, puisque selon elles, Cristina Aranda serait une victime collatérale. Suite au décès, Ivan Torres a réagi sur les réseaux sociaux, demandant à ce que l’intimité familiale soit respectée, au cours des cérémonies funéraires. « L’entrée au salon funéraire sera exclusivement réservé à la famille et aux proches. Nous apprécions votre désir de nous accompagner dans ce moment délicat. Nous vous demandons d’utiliser l’espace au rez-de-chaussée pour laisser une dédicace et rendre hommage à Vita » a-t-il écrit sur Instagram.

2 canadiens avaient été assassinés au Mexique

Notons que Cristina « Vita » Aranda est une coach sportive connue notamment sur Instagram avec plus de 620 000 abonnés sur Instagram. Elle était propriétaire de sa propre marque de vêtements Vita Aranda Fit Club et était aussi aux commandes du site Gym Virtual. Pour rappel, le décès de l’influenceuse intervient après l’assassinat de deux canadiens dans une fusillade au Mexique, au cours du mois de janvier dernier. Selon des responsables de la sécurité, ils ont été tués et un autre blessé suite à une dispute entre les clients d’un complexe hôtelier dans la station balnéaire mexicaine de Playa del Carmen.

Applis LNT : Android - Iphone