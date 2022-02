Quelques heures après le pénalty manqué par Lionel Messi au cours du match ayant opposé le club francilien au Real Madrid dans la soirée de ce mardi 15 février, le ballon d’or 2021 a été sévèrement critiqué sur les réseaux sociaux. Si le Paris Saint Germain a finalement remporté la rencontre grâce à un but inscrit par le jeune Kylian Mbappé, les internautes n’auront tout de même pas fait de cadeaux à l’ancien pensionnaire du Barça.

Si certains ont choisi de se moquer de lui, d’autres ont juste fait remarquer qu’il enchaine les défaites depuis sa venue à Paris.« Il faut reconnaître que sportivement, Messi n’amène rien au PSG. Le plus problématique, c’est que ce soir c’est un grand match, c’est là qu’on attend les grands joueurs et ce soir, c’est plus un boulet qu’autre chose (…) C’est surtout dans le comportement. » a laissé lire sur le réseau social de l’oiseau bleu.

« Cette saison c’est pas un bon Messi on est d’accord, il est pas en confiance, il va avoir 35 piges, il est plus capable de faire la différence balle aux pieds comme avant, pas de pb. Mais hier vous l’avez trouvé si catastrophique que ça dans le jeu ? ½ », a publié un autre internaute toujours sur Twitter.

Cinquième pénalty manqué

« Un » joueur nul » comme ça j’en veux tout les jours », peut-on encore lire. Rappelons que depuis l’arrivée de l’Argentin à Paris, la superstar peine à faire ses preuves. A en croire les statistiques, Opta, il s’agit du cinquième pénalty raté par Lionel Messi dans la compétition. Pour l’heure, aucun joueur n’aurait atteint ce record selon les chiffres Opta.

