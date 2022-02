Les autorités iraniennes ont visiblement l’intention de poursuivre leurs activités balistiques. En effet, la République islamique a dévoilé ce mercredi 9 février 2022, un nouveau missile sol-sol, appelé Destruction de Kheybar, qui a une portée de 1450 kilomètres. Le projectile se distingue notamment de par sa légèreté et sa rapidité. L’information a été donnée par la télévision iranienne et confirmée par un haut commandant de l’armée.

Un message adressé à Israël

Ce dernier a par ailleurs fait savoir que le projectile est indétectable aux systèmes anti-missiles et utilise un combustible solide. D’après plusieurs médias iraniens ce nouveau missile est un message adressé à l’Etat hébreu, qui a, à maintes reprises, affiché son hostilité contre les programmes nucléaires et balistiques de Téhéran. C’est visiblement compte tenu de cela que la dénomination de Destruction de Kheybar a été donnée au nouveau missile. En effet, il fait référence à une guerre entre musulmans et juifs, à l’époque du prophète Mahomet, qui avait été remportée par les musulmans.

Joe Biden avait levé provisoirement des sanctions contre Téhéran

Notons que la présentation du nouveau missile Destruction de Kheybar intervient alors que les négociations, concernant l’accord sur le nucléaire iranien, ont récemment repris. Ce dernier, signé à Vienne (Autriche) en 2015 par huit puissances, avait connu le retrait unilatéral des Etats-Unis par l’ancien président Donald Trump, qui avait réimposé de lourdes sanctions économiques sur Téhéran. Pour rappel, l’administration Biden a levé provisoirement des mesures punitives contre le pays, le vendredi 04 février 2022. Toutefois, un responsable de la Maison Blanche avait tenu à préciser qu’il n’était pas question d’un retour des USA dans l’accord.

