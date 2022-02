Entre la France et le Mali, les relations se sont sérieusement refroidies ces dernières semaines. On se rappelle du renvoi de l’ambassadeur français par les autorités de la transition, alors que les militaires de l’hexagone sont encore dans le pays dans le cadre de la force Barkhane. Leur présence n’est d’ailleurs plus très applaudie par les autorités de la transition. Le Premier ministre Chogel Maïga s’est attaqué ce lundi aux légionnaires français les comparant à des « mercenaires ».

Un « comportement peu orthodoxe de certains légionnaires français au Mali »

En effet, il a rappelé qu’en février 2020, l’ambassadeur du Mali en France Toumani Djimé Diallo, avait été rappelé par Bamako parce que ce dernier avait tenu des propos qui ont eu le mérite d’ irriter les autorités françaises. Le diplomate avait dans le temps pointé du doigt les soldats français qui seraient coupables de « débordements » dans les quartiers animés de la capitale malienne Bamako. Pour Chogel Chogel Maïga, c’est la France qui avait demandé au Mali, le rappel de M Diallo « sur la base de simples déclarations (…) sur le comportement peu orthodoxe de certains légionnaires français au Mali, j’allais dire des mercenaires ». Le Premier ministre s’exprimait devant un parterre de diplomates en poste à Bamako qu’il a réuni à la Primature.

La France accusée d’avoir divisé le pays

Le Premier ministre a par ailleurs accusé la France d’avoir divisé le Mali. « Après un temps d’allégresse (en 2013), l’intervention (française) s’est muée dans un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali. Ce qui a (permis) la sanctuarisation d’une partie de notre territoire où les terroristes ont eu le temps de se réfugier, se réorganiser et de revenir en force à partir de 2014… (Les autorités françaises) n’ont jamais dit à leur opinion publique, quand ils intervenaient en 2013, qu’ils allaient diviser le Mali » a déclaré Chogel Maïga. Il faut dire que malgré cette offensive contre la France, le Premier ministre malien n’a pas clairement demandé le départ de la force Barkhane.

