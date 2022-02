Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, s’est récemment exprimé suite au départ des forces françaises du Mali, qui luttaient contre le terrorisme. Dans une interview accordée ce vendredi 18 février 2022 au média LCI, le ministre des Affaires étrangères a estimé que le Mali ne s’est pas transformé en un « califat islamique ».

« On ne peut plus travailler dans ces conditions »

Au cours de son intervention, Jean-Yves Le Drian a déploré que les priorités du gouvernement malien ont changé depuis que les militaires sont au pouvoir. Pour lui, le problème le plus important de la junte « n’est plus la lutte contre le terrorisme. On ne peut plus travailler dans ces conditions ». Par ailleurs, le chef de la diplomatie française a indiqué que la force conjointe au Sahel continue d’intervenir au Burkina et au Sahel. Notons que les propos de Jean-Yves Le Drian interviennent après que la France a annoncé son départ du Mali, et a fait du Niger le centre de ses opérations dans la région.

A cet effet, un communiqué avait été publié sur la question. « En raison des multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les États européens opérant aux côtés de l’opération Barkhane et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali et ont donc décidé d’entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés à ces opérations » était-il mentionné.

