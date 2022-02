La mort du petit Rayan décédé dans un puit à Tamorot a touché plus d’un dans le monde entier. D’une manière ou d’une autre, certains ont témoigné leurs soutiens aux parents du disparu. Mais cela a semblé être une opportunité pour d’autres personnes mal intentionnées pour profiter de la famille éplorée. Après plusieurs cas d’arnaques déjà démasquées, le célèbre prédicateur Djibril vient aussi de se faire prendre à son jeu.

La vigilance des agents de la gendarmerie royale d’ighrane a permis de stopper le soit disant prédicateur dans sa tentative d’escroquerie contre les parents du défunt Rayan. D’après les éléments rapportés à la suite d’une enquête préliminaire, le 15 février dernier, Djibril s’est présenté dans la maison du petit comme étant un saoudien venu pour apporter son soutien à la famille avec un don d’environ 1 000 euros venant d’une association caritative se trouvant au Maroc.

Mais pendant la remise de la somme, le prédication aurait demandé à se prendre en photos avec la famille, une décision qui a de suite attiré l’attention des éléments de la gendarmerie. Une fois son plan d’escroquerie et l’opération de remise des fonds interrompu, Djibril a été interpellé et reconduit à l’aéroport illico en attendant les examens du parquet général qui déterminera les intentions et les circonstances exactes qui se cachent derrière ce court séjour du prédicateur comorien dans la famille de Rayan.

Déjà sous le coup d’une condamnation à 4 ans de prison aux Comores pour extorsion d’or à une de ses fidèles, le prédicateur Djibril connu de partout dans le monde risque un peu gros pour cette dernière tentative d’escroquerie. Ce n’est d’ailleurs pas le seul cas découvert car selon un communiqué de la province de chefchaouen, plusieurs séries de tentatives d’arnaques présentées sous la forme de collecte de don en nature et en espèce dans le but d’aider la famille du petit disparu ont été détectées sur les réseaux sociaux au Maroc et à l’étranger.

