Bénin : une femme incarcérée à Porto-Novo pour le vol d'un million FCFA à sa belle-mère

Une femme d’environ 26 ans a été présentée le mercredi 3 juin 2026 devant le tribunal de Porto-Novo pour un vol aggravé commis dans un cadre familial. Les faits se seraient déroulés selon Libre Express, le 15 mars 2026 à Ekpè-Dandji, dans la commune de Sèmè-Podji, où elle est accusée d’avoir subtilisé un million de francs CFA appartenant à sa belle-mère.

Selon les éléments du dossier, la victime, une veuve sexagénaire, avait remis à sa belle-fille un colis contenant divers articles destinés à la vente, sans lui révéler qu’il dissimulait également une somme d’un million de FCFA cachée dans un coussin. La prévenue aurait découvert l’argent et en aurait parlé à une autre femme présente dans le domicile. Ensemble, elles auraient ensuite retiré 850 000 FCFA du colis avant de se séparer. La seconde femme, enceinte au moment des faits, aurait pris la fuite avec ses deux enfants et demeure introuvable à ce jour.

Une famille divisée, une instruction judiciaire en cours

Après son arrestation par les forces de l’ordre, la prévenue a été placée en détention à la prison civile de Porto-Novo, où elle est incarcérée depuis environ trois semaines. D’après les déclarations de la belle-mère devant le tribunal, elle aurait quitté le domicile conjugal situé à Ekpè-Dandji avec son nourrisson pour aller se réfugier chez ses parents à PK 10.

Lors de l’audience, la victime a également indiqué que l’argent volé ne lui appartenait pas directement. Selon elle, une connaissance lui aurait confié cette somme afin de la garder en attendant l’achat d’une parcelle. Elle a par ailleurs affirmé faire face à des pressions de la part de la famille de son fils, c’est-à-dire la belle-famille de la prévenue. À la sortie de l’audience, les deux familles ont confronté leurs versions des faits dans la cour du tribunal, chacune maintenant sa propre interprétation de l’affaire.

Remboursement partiel, suite d’audience fixée au 17 juin

Sur le montant total d’un million de francs CFA réclamé, 250 000 FCFA ont déjà été remboursés à ce jour. Le mari de la prévenue a contribué à hauteur de 100 000 FCFA, venant s’ajouter à une première restitution de 150 000 FCFA.

Devant le tribunal, il a également exhorté sa mère à envisager toutes les démarches possibles en vue d’obtenir la libération de son épouse. L’affaire a été renvoyée au 17 juin 2026. Cette prochaine audience devra permettre de se prononcer sur le reliquat de 750 000 FCFA ainsi que sur l’issue pénale du dossier.