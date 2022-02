Les autorités gabonaises avaient pris en charge l’affaire du meurtre du commerçant sénégalais résidant au Gabon une fois le constat effectué. Une arrestation est intervenue quelques heures plus tard avec des aveux complets obtenu de la part du meurtrier de 32 ans.

Ablaye Ba, commerçant résidant à Port-Gentil au Gabon avait été retrouvé poignardé à mort dans sa boutique aux environs de 15 heures le mardi 8 février par ses parents. Les membres de la communauté de la victime n’avaient pas grand espoir pour une suite favorable menant à une arrestation, même si cela était leur plus grand désir qui pouvait peut-être les aider à faire leur deuil. En effet, selon les témoignages ce ne serait pas la première fois qu’un drame du genre a lieu mais chaque fois les enquêtes restaient suspendues.

Mais cette fois-ci il n’a pas fallu bien longtemps pour que le coupable passe aux aveux. La police aurait appréhendé une personne âgée de 32 ans du nom de Stephen Endazokou alias Kurtis comme étant le meurtrier du boutiquier. Placé en garde à vue après avoir été arrêté vers minuit au carrefour Hasan, il a avoué en déclarant qu’il s’était rendu dans la boutique pour acheter une barre de chocolat. Croyant être seul il voulait en profiter pour soutirer quelques billets de la caisse.

Mais le propriétaire Ablaye Ba s’est pointé et a voulu riposter. Kurtis l’aurait alors poignardé aves le couteau qu’il avait sur lui avant d’essayer de cacher le corps dans une autre pièce, fermé la boutique et s’enfuir enfin par la fenêtre. Selon nos informations, il devrait être déféré après son arrestation. Cette arrestation va certainement apaiser le cœur des parents de la victime qui ne croyaient plus à la justice pour leur frère.

Applis LNT : Android - Iphone