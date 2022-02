C’est une découverte inquiétante qui a été faite notamment par l’agence spatiale américaine, la NASA. En effet cette dernière ainsi que d’autres organisations comme la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et des acteurs scientifiques et politiques ont rendu public un rapport dans lequel ils indiquent que les océans connaîtront une montée de 30 centimères dans les 30 prochaines années.

Les inondations moyennes auront lieu dix fois plus qu’aujoud’hui

Les résultats de cette étude ont été publiés dans le rapport intitulé Global and Regional Sea Level Rise Scenarios For United States, le 15 février 2022. Le document indique également que les inondations de moyenne ampleur seront de plus en plus récurrentes. D’après les scientifiques, elles auront lieu dix fois plus qu’aujoud’hui et celles plus sévères se produiront cinq fois plus qu’aujourd’hui. Cette étude prévoit par ailleurs l’élevation du niveau de la mer à l’horizon 2050, surtout au niveau des villes côtières des Etats-Unis. Ces dernières sont déjà sujettes à de forts épisodes d’inondations à marée haute.

Plus de 3,5mm par année

Notons que ce n’est pas la première fois que le niveau moyen des océans a augmenté. Entre 1901 et 2018, il était de 20 cm. Vers 2020, le rythme avait été établi à plus de 3,5mm par année. Pour rappel, plusieurs études avaient menées sur les océans. Une étude effectuée, l’année dernière, par deux chercheurs avait indiqué que l’acidification des mers menace l’humanité. il s’agissait de deux chercheurs de l’Université d’Edimbourg qui s’étaient penchés sur ce phénomène relatif au gaz à effet de serre. D’après eux l’émission des gaz à effet de serre accélère l’acidité des océans.

