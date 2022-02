Pour la première fois, un premier bien immobilier américain est mis en vente aux enchères en tant que jeton numérique. La maison située en Floride est vendue via une vente aux enchères en ligne en tant que NFT. La société de technologie immobilière Propy a annoncé qu’elle vendrait une maison de Gulfport, en Floride, en tant que NFT, qui comprend des droits de propriété sur la propriété à partir de 650 000 $. La vente comprendra également une peinture murale personnalisée par un artiste local de la Floride.

Les NFT sont des jetons numériques uniquement qui établissent une confidentialité accrue et la propriété exclusive du contenu numérique. Ils sont considérés comme des objets de collection et peuvent devenir extrêmement précieux et ont principalement été utilisés pour vendre des œuvres d’art et du contenu numérique. Cependant, la méthode traditionnelle des NFT change à partir de la Floride, car Propy a déclaré que le gagnant de l’enchère posséderait une entité basée aux États-Unis qui possède la maison d’environ 600 m2 carrés en Floride.

Un domaine d’inspiration espagnole

La vendeuse, Leslie Alessandra, est une investisseuse passionnée dans l’immobilier et la crypto-monnaie, selon Propy. Alessandra est originaire de Floride et « croit aux avantages de la technologie blockchain pour l’industrie, l’efficacité et les causes humanitaires ». La propriété d’Alessandra est décrite comme un domaine d’inspiration espagnole qui compte cinq chambres et trois salles de bains, y compris une suite de jardin séparée pour les invités. Il est également situé près du golfe du Mexique à St. Pete Beach.

Propy affirme que les avantages de la vente de biens via les NFT incluent les redevances versées aux propriétaires et aux agents immobiliers, ainsi que la possibilité d’un processus de transaction simple qui permet généralement au détenteur de la cryptographie d’investir un petit pourcentage de ses revenus dans un actif tangible du monde réel. Cela crée également l’opportunité de traiter l’immobilier comme un objet de collection selon Propy.

