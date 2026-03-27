Sous pression chinoise, Elon Musk promet un véhicule familial "bien plus cool qu'un minivan"

Le 25 mars 2026, Elon Musk a annoncé sur son réseau social X que Tesla travaillait sur un véhicule familial spacieux, en réponse à un internaute réclamant un minivan électrique de la marque. Les constructeurs chinois occupent déjà ce segment avec une offre étoffée et des cadences de développement sans équivalent chez leurs concurrents occidentaux.

Le patron de Tesla a assuré que le futur modèle serait « bien plus cool qu’un minivan », sans préciser de calendrier, de nom de modèle ni de spécifications techniques. La gamme actuelle de Tesla ne propose aucun véhicule familial de grande capacité : la Model X reste marginale en volume, et la Model Y sept places dispose d’une troisième rangée très étriquée.

Un vide comblé par les constructeurs chinois

Le segment que Tesla ne couvre pas, BYD, SAIC et Wuling l’occupent déjà massivement. En 2025, BYD est devenu le premier fabricant mondial de véhicules électriques, avec 4,6 millions de véhicules à nouvelle énergie vendus sur l’année, selon les données du constructeur. Sur le marché chinois, Tesla ne pesait que 4,5 % des ventes de véhicules électriques entre janvier et octobre 2025, selon la China Passenger Car Association, loin derrière BYD et ses 28 % de parts de marché.

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La capacité d’innovation des marques chinoises alimente cette domination. D’après une analyse publiée par le cabinet AlixPartners en 2024, les constructeurs chinois mettent en moyenne 20 mois pour développer un nouveau modèle, contre 40 mois pour les marques historiques non chinoises. Entre novembre 2024 et octobre 2025, BYD, Wuling et Geely ont obtenu à elles seules l’homologation de 83 nouveaux modèles de voitures particulières auprès du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, contre trois pour Tesla sur la même période.

Aucun calendrier, plusieurs hypothèses

La déclaration de Musk n’engage Tesla à aucune échéance. Plusieurs pistes circulent : un grand SUV au style inspiré du Cybertruck, un véhicule autonome de grande capacité dans la lignée du Robovan présenté en 2024, ou encore un modèle familial sur plateforme nouvelle génération. Aucune n’a été confirmée par la marque.

Tesla doit par ailleurs conduire en parallèle le lancement du Cybercab, dont la production en série est prévue pour le deuxième trimestre 2026 selon les déclarations de Musk lors de l’assemblée générale des actionnaires de novembre 2025. Le démarrage effectif de ce programme conditionnera en partie la capacité industrielle disponible pour tout nouveau modèle.