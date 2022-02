Le géant américain Nike a déposé jeudi 3 février une plainte contre la plateforme Stockx pour contrefaçon de sa marque de basket NFT. Des sous-entendus d’arnaques laissés dans la déposition pourraient aussi s’ajouter à la chaine des accusations contre Stockx par le tribunal.

Les baskets NFT sont devenues depuis peu un choix incontournable dans l’univers de la mode et s’imposent dans le choix des clients. Probablement une des raisons pour laquelle, la plateforme américaine de commerce en ligne StockX a décidé de les mettre à disposition de tous. Mais malheureusement en version contrefaite et pourtant à un prix très élevé pour des produits faux comme ceux-ci.

En effet, StockX est une plateforme de vente en ligne spécialisé dans la vente des vêtements et produits technologiques, et surtout dans les enchères sur les baskets. Mais qui malheureusement s’est transformé en « un terrain de jeu pour les acteurs de la contrefaçon (…) qui utilisent des marques déposées sans autorisation pour vendre leurs produits virtuels et générer des profits mal acquis », selon Nike.

Et d’ailleurs, Nike les accuse justement de la commercialisation, sans sa permission, des baskets NFT de leur marque. Et pour ce, le géant des baskets exige dans sa déposition des dommages et intérêts pour les plus de 550 NFT déjà vendus et une injonction du tribunal pour forcer StockX à cesser ces ventes.

