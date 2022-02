Le Nord-Bénin est de nouveau endeuillé par une attaque d’hommes armés. Cette fois-ci, c’est dans le parc national W que les assaillants se sont signalés. Ils ont tendu une embuscade à une patrouille de rangers (gardes forestiers) hier mardi 08 février. Le bilan fait état de 6 morts et d’une dizaine de blessés. C’est du moins ce qu’indique un communiqué de African Parks, l’ong qui gère la partie béninoise de cette aire protégée.

L’équipe de rangers effectuait une patrouille à la limite nord du parc

« C’est avec un profond regret que nous vous informons qu’hier, dans l’après-midi du mardi 08 février, une équipe de rangers a été prise en embuscade dans le parc national du W au Bénin, alors qu’elle effectuait une patrouille à la limite Nord du parc frontalière aux trois pays Bénin, Burkina Faso et Niger. Le bilan provisoire fait état de six (06) morts » renseigne le communiqué publié par Frissons radio sur sa page facebook. Parmi, les 6 infortunés, il y a bien évidemment 5 rangers mais un agent des forces armées béninoises. Une dizaine de blessés sont à dénombrer.

« Pour assurer la sécurité de (son) personnel et des communautés locales »

Après cette attaque meurtrière, des renforts des forces armées béninoises et des écogardes supplémentaires ont été déployés sur le terrain, informe African Parks avant de présenter toutes ses condoléances aux familles des disparus. L’Ong a par ailleurs tenu à assurer qu’elle travaillait de concert avec le « gouvernement du Bénin et toutes les autorités locales pour assurer la sécurité de (son) personnel et des communautés locales ».

