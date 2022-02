Après que la Russie ait reconnu l’indépendance des républiques autoproclamées en Ukraine, le président Vladimir Poutine a démenti les affirmations selon lesquelles Moscou aurait l’intention de restaurer à l’intérieur de ses frontières les territoires de l’Empire russe. « Nous avions prévu qu’il y aurait des spéculations comme quoi la Russie s’apprête à reconstituer un empire », a-t-il déclaré lors des entretiens avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et de précisé que « ce n’est absolument pas la réalité ».

Le dirigeant russe a souligné qu’après la dissolution de l’Union soviétique, la Russie a reconnu toutes les nouvelles réalités géopolitiques et travaille à renforcer sa coopération avec tous les pays, les États indépendants qui ont émergé sur le territoire post-soviétique. « Même dans une situation très tendue, comme le règlement du Haut-Karabakh, par exemple, nous avons toujours agi avec beaucoup de prudence, en tenant compte des intérêts de tous les États impliqués dans ce processus, et nous avons toujours cherché à parvenir à des solutions mutuellement acceptables », a-t-il déclaré.

Maintenir la paix dans le Dondass

Le président Poutine a officiellement reconnu lundi Louhansk et Donetsk comme des régions ukrainiennes contrôlées par les séparatistes soutenues par la Russie et a annoncé l’envoie des troupes dans ces régions pour « maintenir la paix ». La directive a semblé anéantir tous les espoirs restants d’éviter un conflit et a déclenché une bousculade frénétique des chefs de gouvernement du monde entier pour condamner la reconnaissance. Le président américain Joe Biden a déclaré lors d’un appel avec l’ukrainien Zelenskyy qu’il « condamnait fermement » la décision de la Russie de reconnaître Lougansk et Donetsk comme régions séparatistes, a déclaré la Maison Blanche.

