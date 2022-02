La situation qui prévaut entre le Mali et la France continue de faire jaser éditorialiste et même candidats à la présidentielle en France. Après des semaines de tension et des mots provocateurs de part et d’autre, le Mali a décidé d’expulser l’ambassadeur français après un énième dérapage du côté de Paris. « La France prend note de la décision des autorités de transition (maliennes) de mettre fin à la mission de l’ambassadeur de France au Mali. En réaction, la France a décidé de rappeler son ambassadeur » a simplement réagi le ministère des affaires étrangères de Jean-Yves Le Drian.

Ministre qui avait lui-même remis en cause la légitimité des autorités maliennes, provoquant la colère du gouvernement malien, et des maliens eux-mêmes. Pour le candidat Zemmour, le Mali a humilié la France. Dans une déclaration postée sur la toile, il a fustigé la réaction malienne, tout en oubliant de mentionner les différentes postures qui ont mené à cette décision : « Nous nous battons pour expulser les djihadistes du Mali, mais le Mali expulse notre ambassadeur. Nos soldats meurent pour un pays qui nous humilie ! Toute la politique africaine de la France est à repenser. »