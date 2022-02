L’ancien Président américain Donald Trump fait parler de lui une nouvelle fois. Depuis son départ de la Maison-Blanche après sa défaite à la présidentielle aux Etats-Unis, l’ancien président multiplie les sorties médiatiques. A chaque fois qu’il en a l’occasion, il ne manque pas de s’exprimer sur la politique intérieure des USA et la gestion de son successeur ou encore des sujets d’actualités. Cette fois-ci, Donald Trump s’invite dans le débat sur la crise ukrainienne qui depuis plusieurs semaines retient toutes les attentions.

Cette semaine, le Président russe a décidé de reconnaitre les régions de Donetsk et de Lougansk. Deux régions qui réclamaient leur indépendance de l’Ukraine. Un nouvel épisode qui a ravivé les tensions sur le dossier ukrainien qui fait couler beaucoup d’encre et de salive ces derniers mois. Comme vous pouvez l’imaginer, cette décision n’a pas été du goût de Kiev et des Occidentaux qui n’ont pas manqué de réagir. Dans la foulée, le Président Poutine a annoncé l’envoie de soldats russes dans ses régions. Nous apprenons que le Canada a imposé des sanctions contre la Russie. Dans les prochaines heures, plusieurs autres pays devraient suivre.

Dans ce contexte de vive tension, l’ancien Président Trump a pris la parole pour s’exprimer sur le sujet. L’ancien Président Donald Trump au cours de son intervention a jeté des fleurs au dirigeant russe qu’il qualifie de «très malin» et souligne que sa stratégie pourrait être mise en œuvre au Mexique. « C’est la plus puissante force de frappe pour la paix que j’ai jamais vue », (…) « Je n’avais jamais vu autant de tanks. Ils vont maintenir la paix, c’est sûr. Réfléchissez, voilà un gars qui est très malin, je le connais bien. Vraiment très bien », a commenté l’ancien président Trump concernant l’envoi d’un dispositif militaire russe en Ukraine

