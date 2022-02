Les dates des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 de la zone Afrique ont connu légèrement un changement suite au recours introduit par la Fédération Tunisienne de football auprès de la FIFA. Dans un communiqué en date du mardi 15 février 2022, la Fédération Internationale de football association (Fifa) a rendu public les nouvelles dates des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022 de la zone Afrique.

Ces barrages se disputeront désormais en trois dates à savoir le jeudi 24 mars 2022 et le vendredi 25 mars 2022 pour les matches aller et le mardi 29 mars 2022 pour les matches retour. Cette modification de dates a donné lieu à 7 changements de dates par rapport au premier calendrier.

Si les différentes rencontres étaient connues à l’avance, le calendrier des matches de barrage des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022 a connu d’importantes modifications. Les matches aller Cameroun-Algérie et RD Congo-Maroc ont été décalés de 24 heures et se joueront le vendredi 25 mars 2022. Mais les dates des matches retour prévues pour le mardi 29 mars 2022 restent inchangées.

Par contre, des modifications de dates sont intervenues au niveau des confrontations Ghana –Nigeria et Mali-Tunisie. Pour ces deux confrontations, la rencontre aller est avancée de 24 heures et passe au vendredi 25 mars 2022 tandis que la rencontre retour est reportée de 48 heures et passe au mardi 29 mars 2022. Egypte–Sénégal est la seule date du match aller qui n’a pas changé mais le match retour a en revanche été décalé de 24 heures et se disputera le 29 mars 2022.

Il faut rappeler que le Sénégal, l’Algérie, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, le Cameroun, le Ghana, la RD Congo et le Mali sont les dix pays qui sont encore en course pour la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. A l’issue du tirage au sort effectué le samedi 22 janvier 2022 à Douala au Cameroun, l’Egypte croisera les crampons avec le Sénégal. Le Cameroun affrontera l’Algérie. Le Ghana va défier le Nigeria alors que la République démocratique du Congo (RDC) se mesurera avec le Maroc et le Mali fera face à la Tunisie.

Le programme des barrages du Mondial 2022 en Zone Afrique

Jeudi 24 mars 2022 :

Égypte – Sénégal au Stade international du Caire

Vendredi 25 mars 2022 :

Cameroun – Algérie au stade Japoma de Douala

RD Congo – Maroc au stade des Martyrs de Kinshasa

Ghana – Nigéria au New Cape Coast Stadium

Mali – Tunisie au stade du 26 mars à Bamako

Mardi 29 mars 2022 :

Nigéria – Ghana au stade National de Lagos

Tunisie – Mali au stade Hammadi Agrebi de Tunis

Algérie – Cameroun au stade Mustapha Tchaker de Blida

Sénégal – Égypte au stade olympique Diamnadio

Maroc – RD Congo au stade Mohamed V

